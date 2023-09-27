احتفالات المولد النبوي الشريف في محافظة مطروح.. ندوات وابتهالات

أجواء مميزة شهدتها احتفالات المولد النبوي الشريف في محافظة مطروح، والتي جري تنظيمها في عدة مساجد في المراكز والمدن، تحت إشراف مديرية الأوقاف، من خلال ندوات ولقاءات دينية، في ذكرى ميلاد خير البرية، وذلك بحضور أعداد كبيرة من الأطفال في ختام برنامج الطفل وسط أجواء دينية مبهجة وابتهالات في حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

احتفالات المولد النبوي الشريف في محافظة مطروح

احتفالات المولد النبوي الشريف في محافظة مطروح تضمنت عقد احتفال رئيسي في قاعة المناسبات بمسجد العوام بمدينة مرسى مطروح، اليوم، وجرى خلاله تكريم الفائزين في مسابقة للمشاركين في برنامج الطفل، والتي دارت حول سيرة سينا رسول الله منذ مولده حتى مماته، مرورا بنشأته وبداية نزول الوحي عليه ومسيرته في الدعوة للإسلام والمحطات الرئيسية في حياته، وذلك بحضور الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعدد من العلماء والمشايخ من الأوقاف.

ندوات في احتفالات المولد النبوي بمحافظة مطروح

وحول احتفالات المولد النبوي الشريف في محافظة مطروح، قال الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الرابطة بمطروح لـ«الوطن»، إن أعضاء الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح عقدوا لقاءات دينية في بعض مساجد الحمام ومرسي مطروح، عقب الصلوات، تضمنها أحادث دينية ومسابقات، وتلاوة القرآن والابتهالات والأناشيد الدينية في ظل تفاعل جميع المواطنين الذين حرصوا علي الحضور والمشاركة في الاحتفالات.