جومانا مراد: متحمسة لترؤسي لجنة تحكيم مسابقة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

وصلت الفنانة السورية جومانا مراد، منذ قليل، إلى مكتبة الإسكندرية، لحضور حفل افتتاح الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، المقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري.

جومانا مراد تترأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر

وتترأس جومانا مراد لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر، والتي تضم في عضويتها كل من الناقد سمير شحاتة وسامي حلمي.

ومن جانبها، أعربت جومانا مراد عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي من جانب، وبترأسها لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر، مؤكدة في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنها متحمسة لخوض هذه التجربة والاستمتاع بمشاهدة أفلام جيدة، بحسب قولها.

وفي سياق مختلف، اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة الفيلم القصير «فاطيما» لعرضه في الافتتاح، وهو إنتاج منحة المهرجان للأفلام القصيرة من العام الماضي.