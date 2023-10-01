انطلاق حفل افتتاح «الإسكندرية السينمائي» بعرض أوبريت «لسه الأغاني ممكنة»

انطلق حفل افتتاح الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، منذ قليل، داخل مكتبة الإسكندرية، بحضور الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، وعدد من نجوم ونجمات الوسط الفني.

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، بعزف النشيد الوطني، وأعقبه عرض أوبريت «لسه الأغاني ممكنة» الذي ضم عددا من الاستعراضات الغنائية، وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.

إلهام شاهين وخالد زكي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من إلهام شاهين، جومانا مراد، خالد زكي، شيرين، نرمين الفقي، منال سلامة، المخرج محمد عبدالعزيز وشقيقه عمر عبدالعزيز، المخرج هاني لاشين، السيناريست محمد الباسوسي.