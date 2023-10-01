إقبال على مكاتب الشهر العقاري لدعم الرئيس السيسي بالمنوفية

واصل أبناء محافظة المنوفية الإقبال على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط إقبال ملحوظ من الشباب والسيدات، والذين حملوا أعلام مصر وصورا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدر: الشعب يعلم حجم الإنجازات التي تحققت في مصر

وقال حماده بدر، أحد أبناء محافظة المنوفية، إن جميع المشاركين في تحرير توكيلات ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، يعلمون كم الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية، ويعلمون أيضا المشاكل التي يمر بها العالم والتي توثر على مصر مثل باقي الدول، ولكنهم أصروا على المشاركة في ملحمة دعم الرئيس.

وأضاف «بدر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع حياة كريمة وشبكة الطرق العامة، استطاعت أن تحقق ما كان يتمناه الشعب المصري، ولم يقدر أي رئيس سابق على تنفيذه، مشيراً إلى أن المجال الصحي شهد طفرة في إنشاء المستشفيات الجديدة بمحافظة المنوفية.

أبوأحمد: نطالب الرئيس باستكمال المشوار وبناء مصر

وقال إبراهيم أبوأحمد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حرر توكيل لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقناعته بأنه لابد أن يستكمل المشوار الذي بدأه، موضحًا أن الطوابير أمام مكاتب البريد تدل على فهم الشعب المصري لما يحاك ضد الوطن، وما تم من إنجازات ومشروعات على أرض الواقع.