متحدث «الزراعة»: تنويع مصادر الاستيراد من عوامل تحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأمن الغذائي مكون من مكونات تخص الأمن القومي المصري، ونحاول تأمين كل احتياجات المواطنين، قائلا: «عشان نحقق الأمن الغذائي لازم يكون في محاور أولها توسيع المساحات المنزرعة لتحقيق اكتفاء ذاتي بشكل أكبر وفي تكامل بين وزارة الزراعة والري».

عوامل تحقيق الأمن الغذائي تنويع مصادر الاستيراد

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: «أن من ضمن عوامل تحقيق الأمن الغذائي تنويع مصادر الاستيراد لتأمين حاجات المواطن، فضلا عن التنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية داخل الدولة لإتاحة ما يتم إنتاجه داخل الدولة».

4 محاور رئيسية لقياس الأمن الغذائي

وتابع: «في 4 محاور رئيسية لقياس الأمن الغذائي، أولها الإتاحة وثانية إمكانية وسهولة الوصول بسهولة للمواطن، وأيضا يكون في جودة إنتاج وكل ده نشتغل عليه عشان نوفر أمن غذائي حقيقى للمواطن المصري منذ عام 2014».