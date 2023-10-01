الوطنية للانتخابات: تزويد مكاتب توثيق تأييد مرشحي الرئاسة بموظفين وأجهزة تابلت إضافية

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن وجود بعض الشكاوى من عدد قليل من مكاتب التوثيق قد تعطل بها نظام العمل الإلكتروني لفترة وجيزة من الوقت، الأمر الذي أدى إلى حدوث تكدس أمام تلك المكاتب من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

أجهزة تابلت إضافية في مكاتب التوثيق

وأضافت الهيئة الوطنية أنها سارعت إلى التدخل الفوري وأصدرت تعليماتها بتزويد مكاتب التوثيق التي تشهد إقبالًا من المواطنين بأعداد إضافية من الموظفين المدربين وكذلك بالأجهزة الإلكترونية اللوحية «تابلت» المخصصة لاستصدار نماذج التأييد، في سبيل تسريع وتيرة استصدار نماذج التأييد والقضاء التام على الزحام بتلك المقار.

الوطنية للانتخابات توجه مكاتب التوثيق بالاستمرار في تلبية طلبات المواطنين

كما وجّهت الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع مكاتب التوثيق المكلفة باستصدار نماذج التأييد لمرشحي رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالاستمرار في تلبية طلبات المواطنين حتى ساعات العمل الرسمية المحددة لها.

وأضافت في بيان عاجل، أنه في حالة وجود تكدس وأعداد كبيرة من المواطنين أمام أحد المكاتب أو بعضها تستمر في العمل دونما التقيد بأوقات وساعات العمل الرسمية المحددة ولحين تلبية طلب آخر مواطن يكون قد تواجد أمامها قبل مواعيد الإغلاق المحددة.