مدبولي بمؤتمر «حكاية وطن»: مشروعات الإصلاح الزراعي تحقق الأمن الغذائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد دولة لا تملك غذاءها، ودائما ما يقال إن الدولة التي لا تملك غذاءها لا تملك قرارها، لذلك الدولة كان شغلها الشاغل كيفية تحقيق الأمن الغذائي في هذه الفترة.

أضاف «مدبولي» خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، أنه مع الزيادة السكانية ومع ارتفاع أسعار السلع في الفترة السابقة تضاعفت فاتورة الغذاء، وهناك زيادة في فاتورة الغذاء بسبب ارتفاع أسعار القمح والذرة إلى حد بعيد.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت منذ 2015 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الإصلاح الزراعي مثل توشكى وشرق العوينات والريف المصري، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة في معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للأماكن المقصودة زراعتها، وهذا من الناحية الهندسية من أصعب المشروعات الهندسية، لكن لا يوجد بديل أمام الدولة للاستفادة من كل قطرة مياه.

أوضح أنه بناء على هذه الآلية يجري استصلاح الدلتا الجديدة وفي سيناء وأماكن أخرى، نتحدث عن 4 ملايين فدان ستضاف للرقعة الزراعية في مصر، وحتى هذه اللحظة 1.7 مليون فدان لتحقيق أمن غذائي.

وأشار إلى أن مصر واحدة من أكبر دول العالم في مشروعات الصوب الزراعية بواقع 100 ألف فدان صوب، والسعة التخزينية للصوامع أصبح 3.6 مليون طن وهناك خطط لتجاوز 5 ملايين طن خلال العامين القادمين.

أضاف أن ما جرى إنفاقه في التعليم خلال الـ9 سنوات الماضية يصل إلى تريليون جنيه، منها أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات جديدة، وجرى إدخال منظومة مدارس جديدة بجودة وتعليم مختلف بخلاف المدارس الحكومية مثل المدارس اليابانية ومدارس النيل والمتفوقين والتكنولوجية.

ونوه بأن المستشفيات الجامعية حدثت بها طفرة كبيرة، إذ وصل عددها في 2014 إلى 88 مستشفى، إلا أن العدد حاليا وصل إلى 125.