منسق خارجية الاتحاد الأوروبي: سنزيد الدعم العسكري لأوكرانيا

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن الاتحاد سيزيد الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مؤقت للتمويل في وقت متأخر من يوم السبت، أغفل المساعدة لأوكرانيا.

مواجهة التهديد ضد أوروبا

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى كييف، نقلت عنه صحيفة الجارديان البريطانية إنه في مواجهة «التهديد الوجودي لأوروبا»، فإن «الاقتراح المطروح على الطاولة» يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، جاء ذلك خلال أول اجتماع شخصي له مع وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، الذي تم تعيينه الشهر الماضي.

مواصلة الدعم الأوروبي لأوكرانيا

وقال بوريل رداً على سؤال عن التصويت في واشنطن: «دعونا نرى ما سيحدث في الولايات المتحدة، ولكن من جانبنا، سنواصل دعمنا وزيادة دعمنا».

وقال: «الأوكرانيون يقاتلون بكل شجاعتهم وقدراتهم»، وأضاف أنه «إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد لهم أن يكونوا أكثر نجاحاً، علينا أن نزودهم بأسلحة أفضل وأكبر».