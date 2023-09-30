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سلطات منطقة فينيتسيا غرب أوكرانيا تأمر بإجلاء السكان

كتب:

نرمين عفيفي
10:29 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات في منطقة فينيتسيا بغرب أوكرانيا أمرت بإجلاء السكان، اليوم السبت، قائلة إن هجومًا شنته روسيا ألحق أضرارًا بأحد مواقع البنية التحتية.

وقال فاسيل بوليتشوك، رئيس إدارة بلدة كالينيوكا، إنه في الوقت الحالي، ليس هناك داعٍ لإجلاء عام، فيما عدا المنطقة المحيطة بموقع الضربة، وكان سيرهي بورزوف حاكم المنطقة، أشار إلى استهداف موقع للبنية التحتية لم يحدده.

ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.

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