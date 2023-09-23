أخبار الولايات المتحدة.. عاصفة «أوفيليا» تضرب السواحل الأمريكية

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين طبيعية وسياسية، كان من أهمها، تشكل عاصفة «أوفيليا» المدارية، قبالة السواحل الأمريكية، ونرصد في التقرير التالي أهم أخبار أمريكا.

وفي بداية أخبار أمريكا، تشكلت عاصفة «أوفيليا» المدارية، التي بلغت سرعة الرياح القصوى لها 60 ميلا في الساعة، قبالة السواحل الأمريكية المطلة على وسط المحيط الأطلسي، فيما توقع «المركز الوطني للأعاصير» هطول أمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية عبر ولاية كارولينا الشمالية وخليج تشيزبيك.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية فرجينيا جنوب شرق البلاد، حال الطوارئ، فيما تسبب الطقس، في إلغاء فعاليات في عطلة نهاية الأسبوع، فيما أغلقت المدارس، مبكرا.

من جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن عاصفة «أوفيليا» المدراية، بدأت تشهد هطول أمطار على أجزاء من ولاية نورث كارولاينا، مرجحة مزيدا من الأمطار مع رياح عاتية وعواصف في أجزاء من فرجينيا وديلاوير، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «رويترز» للأنباء.

البيت الأبيض يوصي الأجهزة الفدرالية بتحديث الخطط تحسبا لتوقف التمويل المحتمل

وسياسيا، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاستعدادات لإغلاق حكومي محتمل، ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن مكتب الإدارة والميزانية لـ«البيت الأبيض» أوصى رؤساء الأجهزة الفدرالية بتحديث الخطط تحسبا لتوقف التمويل المحتمل، وأعدت مسودة رسالة قد يتم توجيهها للموظفين لإبلاغهم بهذا الوضع.

وفي مقال، أظهرت مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية، تحت عنوان «الوطني»، كيف حمى الجنرال مارك ميلي الدستور من الرئيس السابق دونالد ترامب، وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، إن الرئيس السابق أمره بعدم إحضار المحاربين القدامى المصابين إلى المناسبات العامة.