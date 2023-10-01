رئيس أوكرانيا: لن ندفع من سيادتنا مرة أخرى ثمنا لوعود السلام الوهمية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن «أوكرانيا لن تدفع من سيادتها مرة أخرى أبداً ثمناً لوعود السلام الوهمية»، وذلك في كلمته بمناسبة يوم المدافعين عن حقوق الإنسان.

أوكرانيا تحتفل بيوم المدافعين عن حقوق الإنسان

وشدد «زيلينسكي»، في كلمته بحسب ما أوردت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، على أن البلاد استخلصت استنتاجات من تاريخها، ولن تدفع مرة أخرى ثمن مستقبل أجيالها وإرادتها وعوداً وهمية بالسلام.

التاريخ يضع الشعب الأوكراني أمام خيار صعب

وأضاف الرئيس الأوكراني أن التاريخ وضع الشعب الأوكراني، المحب للحرية، مراراً وتكراراً، أمام خيار صعب، مؤكداً أنه «في الوقت الحاضر، لدى الأجيال الحديثة من الأوكرانيين الفرصة لإنجاز أكثر مما تمكنا من تحقيقه من قبل».

أوكرانيا تحصل على دعم تاريخي في العالم

كما أشار إلى أن الدفاع عن أوكرانيا يعتمد الآن على أعظم وحدة تاريخية للمجتمع الأوكراني، مؤكداً أن أوكرانيا تتمتع بأكبر دعم تاريخي في العالم.

وقدم رئيس أوكرانيا جوائز الدولة للجنود وأعلام المعركة وجوائز «من أجل الشجاعة»، كما منح الألقاب الفخرية للوحدات، حيث تحتفل أوكرانيا يوم الأحد 1 أكتوبر بيوم المدافعين عن حقوق الإنسان.