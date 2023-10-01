الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول إنجازات قطاع الزراعة

شاهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليا عن إنجازات قطاع الزراعة خلال الـ9 سنوات الماضية، من زيادة آلاف الأفدنة التي أضيفت لقوة مصر الزراعية وتضاعف الإنتاجية الحيوانية والداجنة، وذلك خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، المقام حاليا في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

قطاع الزراعة يسابق الزمن للنهوض

وذكر التقرير، أن مصر بنت حضارتها بالزراعة منذ آلاف السنين، لكن الزراعة واجهت تحديات كثيرة، ومنذ 2014 القطاع يسابق الزمن للنهوض واسترجاع مصر الخير.

استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة

كما ذكر التقرير أن من أولى الخطوات؛ التوسع الأفقي باستصلاح زراعة مئات الآلاف من الأفدنة في المناطق الصحراوية بمصر مثل مشروعات بالدلتا الجديدة، ومشروعات جنوب الوادي، وشرق العوينات وتنمية شمال ووسط سيناء، وإعادة هيكلة مليون ونصف المليون فدان في مشروع الريف المصري.