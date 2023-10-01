أهالي كفر الشيخ ينظمون مسيرات لتأييد الرئيس السيسي

شهدت مدن ومراكز كفر الشيخ اليوم الأحد، مسيرات حاشدة وكبيرة من الأهالي لتأييد الرئيس السيسي، وذلك لدعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط هتافات «هنكمل المسيرة معاك ياريس».

توافد مئات من العمال والفلاحين

بينما توافد المئات من الأهالي على مقار الشهر العقاري في كفر الشيخ، اليوم الأحد ، بهدف تحرير توكيلات دعم الرئيس السيسي، رافعين شعار «معاك عشان الأمن والأمان».

الفلاحين يدعمون الرئيس

وقال السيد الدميري، نقيب فلاحين مركز كفر الشيخ: «نبايع ونؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، لافتاً أن الآلاف من الفلاحين يدعمون الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية، والحفاظ على أمن وأمان مصر، علاوة على استكمال المشروعات الكبيرة والعملاقة التي لم تحدث في مصر، إلا في عهد الرئيس السيسي».