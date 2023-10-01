ناجي الشهابي: الرئيس السيسي قدم كشف حساب للناس في مشهد حضاري

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن التيار يدعو المواطنين غدًا لعمل توكيلات في مكاتب الشهر العقاري لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهاً بأن السيسي قدم كشف حساب للناس في مظهر حضاري.

وأضاف الشهابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أنه يرى أن المؤامرات وحرب الشائعات ما زالت موجودة من أجل هدم البلد، وهي في ظروف دقيقة، لافتا إلى أن التحديات التي تمر بها مصر في الوقت الحالي لم تشهدها طوال تاريخها القديم والحديث.

الشعب المصري واجه في 30 يونيو مخططات هدم البلد

وأكد، أن الشعب المصري واجه في 30 يونيو مخططات هدم البلد، ولكن هذه المخططات ما زالت قائمة، ولذلك ندعو أنفسنا والمواطنين لتحرير توكيلات حتى نعلن أن الشعب وراء السيسي، من أجل إيقاف مخطط تدمير مصر.

إنجازات ضخمة خلال 10 سنوات

وتابع: «خلال 10 سنوات هناك إنجازات ضخمة لا يمكن كانت ستتحقق أبدا في 10 سنوات فقط، وأرى أن ما تحقق من إنجازات كان يحتاج إلى عقود من الزمن كي يتحقق».

ولفت إلى أن ما تم في مصر سوف تدرسه الشعوب الأخرى للاستفادة منه مستقبلا، حتى يعرف الجميع أن الرؤية المخلصة ممكن تصنع المستحيل.