وزير الزراعة: القطاع الزراعي يواجه تحديات مزمنة منذ قديم الأزل

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ القطاع يواجه تحديات مزمنة منذ قديم الأزل تمثلت في محدودية الرقعة الزراعية، بل تم التعدي عليها، بالإضافة إلى محدودية المياه حيث تعاني مصر من نقص المياه وتفتت الحيازة الزراعية وهو ما يقلل كفاءتها الإنتاجية.

قلة نصيب الفرد من الرقعة الزراعية

وأضاف القصير، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة إكسترا نيوز، أنّ النمو المتزايد جعل نصيب الفرد في الدولة قيراطين بعد أن كان فدان لفترات من الزمن، والمتوسط العالمي يبلغ 12 قيراط للفرد.

الأمن الغذائي

وتابع بأن الأمن الغذائي واجه مجموعة من التحديات المتشابكة والمتلاحقة مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية وكل ذلك أثر على سلاسل الإمداد والتوريد وأسعار الغذاء والطاقة والأسمدة والنظم الزراعية والإنتاجية.

وواصل: «الدولة أطلقت استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية واستهدفت الحصول على الموارد الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل وبناء أنظمة زراعية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق تنمية احتوائية والتوسع الأفقي شمل كل محافظات وأنحاء لجمهورية».