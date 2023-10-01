رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الزراعة: مصر كانت سباقة في الاهتمام بالقطاع بدعم الرئيس السيسي

كتب:

شريف سليمان
09:49 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ العالم كله لمس الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في منظومة الأمن الغذائي بعدما تعدى تأثير إتاحة الغذاء البُعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي إلى البعد السياسي والأمن القومي.

الدولة المصرية كانت سباقة في الاهتمام بالقطاع الزراعي

وأضاف «القصير»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية كانت سباقة في الاهتمام بهذا القطاع من خلال الدعم غير المحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتوجيه باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية.

وفرنا احتياجات شعب مصر من المنتجات الزراعية الغذائية

وتابع: «وفرنا احتياجات شعب مصر من المنتجات الزراعية الغذائية في فترات عجزت دول كبيرة مثل الدول المتقدمة عن تحقيق هذا الهدف، وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية، وذلك، إيمانا من الرئيس السيسي بأن كل مواطن على أرض مصر له الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام».

اقرأ المزيد:

وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد يطالب بترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

وزير الزراعة: المنطقة العربية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية

مستشار وزير الزراعة: موقع مصر الجغرافي يحميها من أي عنف مناخي

وزير الزراعة: نستهدف التوسع في مساحات القمح تدريجيا خلال موسم 2023-2024

وزير الزراعة و«الغضبان» يبحثان سبل التعاون لدعم القطاع الزراعي في بورسعيد

وزير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي والحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة

وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الإنتاجية