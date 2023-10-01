وزير الزراعة: مصر كانت سباقة في الاهتمام بالقطاع بدعم الرئيس السيسي

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ العالم كله لمس الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في منظومة الأمن الغذائي بعدما تعدى تأثير إتاحة الغذاء البُعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي إلى البعد السياسي والأمن القومي.

الدولة المصرية كانت سباقة في الاهتمام بالقطاع الزراعي

وأضاف «القصير»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية كانت سباقة في الاهتمام بهذا القطاع من خلال الدعم غير المحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتوجيه باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية.

وفرنا احتياجات شعب مصر من المنتجات الزراعية الغذائية

وتابع: «وفرنا احتياجات شعب مصر من المنتجات الزراعية الغذائية في فترات عجزت دول كبيرة مثل الدول المتقدمة عن تحقيق هذا الهدف، وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية، وذلك، إيمانا من الرئيس السيسي بأن كل مواطن على أرض مصر له الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام».