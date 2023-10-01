وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد يطالب بترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

طالب الدكتور أيمن فريد، وزير الزراعة الأسبق، بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن الرئيس تمكن من تحقيق طفرة غير مسبوقة، سواء في تأسيس البنية الأساسية في مصر وتوفير الهدوء والأمن والاستقرار، ما جعل المستقبل المشرق ممكنا.

تنفيذ مشروعات قومية مهمة

وأضاف الدكتور أيمن فريد لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي لديه رؤية، وعلى أساسها يُبذل جهداً كبيراً لتحقيقها في مختلف المجالات، وعلى رأسها ملف الزراعة، مؤكداً أن الدولة عملت على مشروعات قومية مهمة مثل مشروع 1.5 المليون فدان ومشروع توشكى ومشروع الدلتا الجديدة.

وأشار إلى أن الدولة افتتحت مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، الذي يستهدف زراعة مليون فدان، كما جرى إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة، بجانب مشروعات التوسع الأفقي الأخرى جميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الاجمالية، كما جرى إستزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.

استنباط أصناف جديدة من المحاصيل

وبحسب الوزير الأسبق، عملت الدولة على التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن.

وأشار «فريد» إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن لأهم الأسواق العالمية، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.