رفع 100 طن مخلفات من شوارع إخميم وحملات خاصة بمحيط المدارس

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج اليوم الأحد، بإزالة التراكمات والأتربة من الشوارع خاصة بمحيط المدارس، وتم رفع مايقرب من 100 طن مخلفات وتنظيف الشوارع حفاظًا على مظهرها الجمالي.

وقال المهندس لطفي محمد على الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في حديثه لـ«الوطن» إنه تم العمل وفقا لمنظومة النظافة بنطاق الوحدة المحلية لقرية نيدة، شملت نواحي عرب الأطاولة وشارع الترعة المردومة ونقاط التجمعات بالمنطقة، بالإضافة إلى أعمال تمهيد الطريق بشارع السقيفة و الطريق المؤدي إلى المدارس بالصوامعه شرق.

رفع الحاويات وتنظيف الشوارع

وأضاف رئيس مدينة أخميم، أنه تم رفع الحاويات أمام المدارس ورفع نقاط التجمعات بالقرية وبقرية نيدة وآبار الملك والوقف والعزبة والعرب وأمام مدرسة العزبة والعرب والمعهد الأزهري بالقرية وجزيرة محروس.