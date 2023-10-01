لبدء تقديم الخدمات.. تسليم مشروعات حياة كريمة ببني حميل في سوهاج

قاربت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بمحافظة سوهاج على الانتهاء من عدة مشروعات بقرية بني حميل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، ويبلغ عدد سكان المركز المستفيدين من المشروعات 552 ألف نسمة، ويتابع حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أعمال التشغيل للمشروعات.

رصف الطرق المودية لبني حميل

وقال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا في حديثة لـ«الوطن»: تتابع الوحدة المحلية أعمال رصف الطرق الداخلية ومحيط مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بقرية بني حميل التي تم اختيارها كثاني قرية نموذجية بسوهاج.

ثان قرية نموذجية بسوهاج

وأضاف حسين حبارير: يجري أيضا رصف طريق «سوهاج- أسوان» الزراعي المؤدي إلى القرية، تمهيدا لافتتاحها رسميا وإعلانها القرية النموذجية الثانية بمحافظة سوهاج بعد قرية أم دومة أول قرية نموذجية بسوهاج.

الانتهاء من المباني الخدمية ببني حميل

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن قرية بني حميل بمركز البلينا شهدت الانتهاء من إنشاء عدة مبان خدمية وحكومية، منها مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ووحدة الإسعاف، وكذلك مركز طب الأسرة ومركز الشباب، كما تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق بالقرية والبنية التحتية «مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات والكهرباء» وتسليمها للوزارات والإدارات التابعة.