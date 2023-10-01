الأرصاد: 3 ظواهر تضرب المحافظات أول أسبوع دراسة وتحذير هام لأولياء الأمور

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات، إذ أشارت التوقعات إلى تأثير 3 ظواهر جوية «أمطار، رياح، شبورة مائية» حتى يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر، مع تحذيرات بوجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً بالإضافة إلى الشبورة المائية.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات توقع خبراء هيئة الأرصاد، سقوط أمطار تصل إلى 30% على «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية» على أن تنشط الرياح على محافظات «جنوب سيناء، المنيا، الفيوم، قنا، سوهاج» وذلك يوم الأربعاء 4 أكتوبر.

وعن طقس الخميس 5 أكتوبر في المحافظات «البحيرة، مطروح، الإسكندرية» توقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 40% على مدار اليوم، وتنشط الرياح في محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، الفيوم، سوهاج، الأقصر».

فرص سقوط الأمطار الأيام القادمة

وتشهد حالة الطقس يوم الجمعة 6 أكتوبر والسبت 7 أكتوبر نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع تكون الغيوم الجزئية على عدد من المحافظات لاسيما في السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وهي «البحيرة، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، مطروح».