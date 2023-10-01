وزير الزراعة: مستمرون في المبادرة الرئاسية «100 مليون صوبة»

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنهم مستمرون في مبادرة الـ 100 مليون صوبة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تقدمت في مؤشرات الغذاء والأمن الغذائي

وأشار القصير خلال كلمته بجلسة الأمن المائي والغذائي بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي إلى أن مصر تقدمت في مؤشرات الغذاء والأمن الغذائي، وأن الهدف من الرؤية المستقبلية أننا نبني أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، بمعني الحفاظ على تلبية طلبات الأجيال الحالية وفي نفس الوقت لم نهدر حقوق الأجيال القادمة مثل استخدام الأرض بكفاءة، واستخدام نظم ري حديث لكي ننشط استخدام المياه.

تقليل الفجوة في بعض السلع

أضاف وزير الزراعة: «مستمرون في زيادة الصادرات الزراعية، وبيتم تقليل الفجوة في بعض السلع، وتقليل فاتورة الاستراد، ومستمرون في دعم المنظومة، وسيتم تحقيقه من خلال استكمال مشروعات التوسع الأفقي التي تحدث عنها الرئيس السيسي، حوالي 3 ملايين فدان وأكثر، وسنستكملهم بكل مراحلهم وسوف يتم دخولهم في خط الانتاج خلال الفترة القادة، وأيضا محاور التوسع الرأسي والبحوث التطبيقية وزيادة الإنتاج والإنتاجية من وحدة المساحة لأنه محور كبير وسنستكمل مشروع الصوب الذي يساهم بدرجة كبيرة في زيادة الإنتاجية، ولدينا تنافسية الصادرات، وسنستمر في فتح أسواق جديدة».