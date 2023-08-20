المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب في مدينة القصير بالبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بالقصير، وذلك ابتداءً من غدا الاثنين، حسب جدول تشغيل المياه طبقا لخطة التشغيل والصيانة بناء على توجيهات المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

مواعيد ضخ المياه في مدينة القصير

كشف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر على الصفحة الرسمية مواعيد ضخ مياه الشرب بعدة مناطق في مدينة القصير طوال أيام الأسبوع الجاري:

الاثنين: 21 أغسطس

العوينة والجرف والعدوة والمستشفى ومبارك وأبو النصر.

الثلاثاء: 22 أغسطس

منطقة الجبانة والسيول والمستعمرة.

الأربعاء: 23 أغسطس

مناطق الإذاعة والتليفزيون والمدينة الصناعية والأبنودية وعمارات السيدة خديجة والمنطقة الرابعة.

الخميس: 24 أغسطس

مناطق عمارات العوينة الجديدة والجزء الشمالي ورافع مبارك والتكوين.

الجمعة: 25 أغسطس

مناطق التقوى وعمارات أبو النصر وشنيشن.

السبت: 26 أغسطس

مناطق الأمل وامتداد الأمل والسبع عمارات وبلوكات مجلس المدينة وتوشكى وعمارات 144

الأحد: 27 أغسطس

مناطق الجميعة والثالثه ومنخفض التكاليف المنطقة.