إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق «سفاجا - القصير»

شهد طريق سفاجا القصير جنوب محافظة البحرالأحمر، إصابة شخصين اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وجرى نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث على طريق سفاجا القصير

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم «ع و أ 9843» بالكيلو 25 طريق سفاجا القصير، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث طريق سفاجا القصير

وكشف مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي بأن المصابين تراوحت إصابتهما بين خفيفة ومتوسطة عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وهما سامي حسن عبدالغفار، يبلغ من العمر 38 سنة، من محافظة الغربية، ومصطفى مصطفى عاشور، يبلغ من العمر 62 سنة، من محافظة الغربية، وتم عمل الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة للمصابين وحالتهما مستقرة.