ضوابط الجلوس على «التختة الأولى» في المدارس.. الطالب القصير قدام

مع العام الدراسي الجديد تشغل شروط وضوابط الجلوس في التختة الأولى في المدارس الآلاف من التلاميذ وأولياء أمورهم في شتى أنحاء المحافظات، خاصة في الفصول ذات الكثافة العالية من التلميذ، ما تسبب في الأعوام الماضية إلى وجود حالة من المشاحنات والمشادات بين التلاميذ وأسرهم في اليوم الأول من كل عام دراسي جديد.

تنشر «الوطن» مع العام الدراسي الجديد شروط وضوابط الجلوس في التختة الأولى، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

شروط وضوابط الجلوس في التختة الأولى مع العام الدراسي الجديد

وجاءت شروط وضوابط الجلوس في التختة الأولى مع العام الدراسي الجديد بحسب ما أعلنته بعض المديريات والإدارات التعليمية في المحافظات، ومنها مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا التي أصدرت الأمر الإداري رقم 26 لسنة 2022 إلى وضع عدد من الضوابط لجلوس التلاميذ على التختة الأولى، والتي جاءت كالتالي:

- الأولوية تكون لتلميذ قصير القامة، يجلس في الصفوف الأمامية.

- يجلس التلميذ طويل القامة في المقاعد الخلفي، تدريجيا وفقا للطول كل واحد منهم من الأقصر فالأطول فالأطول.

- الطالب الذي يعاني من ضعف البصر والسمع أو يعاني من أي إعاقة يجلس في الصفوف الأمامية، حتى لا يتأثر سلبا أثناء تلقي شرح الدروس.

- يلتزم التلاميذ في الجلوس في مقاعدهم طوال الفصلين الدراسيين من العام الدراسي.

آراء أولياء الأمور

وقال خالد محي، ومهاب وائل، وحازم محمد، جميعهم أولياء أمور من محافظة سوهاج، لـ«الوطن» إنهم يطالبون بتطبيق ضوابط الجلوس في التختة الأولى مع العام الدراسي، بسبب ما جرى من وجود مشادات كلامية بين التلاميذ وأولياء أمورهم في الأعوام الماضية.