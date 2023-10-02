وظائف وزارة التنمية المحلية.. موعد التقديم والشروط والمستندات المطلوبة

أكدت وزارة التنمية المحلية أن باب التقديم لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز والعالي والمدير العام، مستمر حتى 16 أكتوبر الجاري، والتقديم على وقع وزارة التنمية المحلية من هنا.

شروط شغل الوظائف

- ضرورة الحصول على مؤهل عال

- صور جميع المؤهلات

- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط.

- الحصول على دورات تدريبية فى الإدارة والقيادة.

- إجادة اللغة الانجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي.

- تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها.

- صور شهادات الدورات التدريبية.

- صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة

- المستندات المطلوبة للتقديم في صيغة (PDF)

- التقديم مرة واحدة فقط على الموقع الإلكتروني للوزارة

شروط تسري على العاملين بالإدارة المحلية والمتقدمين من الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة)

- قضاء مدة لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (الممتاز – العالي) من تاريخ بداية الإعلان.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي المدير العام

- الالتزام التام بتقديم المستندات التالية حديثة ومعتمدة ومختومة بتاريخ الإعلان الحالي

- لن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي

المستندات المطلوبة

- نماذج بيان الحالة الوظيفية والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان وإعتمادها من السلطة المختصة

- الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لايزيد عن ثلاث صفحات عن آخر ثلاث سنوات

- تقارير كفاية الأداء على أن يكون حاصلاً على تقدير كفء أخر عامين

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.