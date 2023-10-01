وزارة التنمية المحلية تتابع الأسبوع التدريبي الثامن لتعظيم موارد المحليات

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول في الأسبوع التدريبي الثامن للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذي يتضمن 5 دورات تدريبية يستفيد منها 165 متدربًا من جميع المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، واستمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي.

برنامج تنمية الصعيد

وتتضمن الخطة التدريبية لوزارة التنمية المحلية في الأسبوع الثامن، دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تشرف عليه الوزارة، والأسبوع الأول لدورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والامن السيبراني ودورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصرو دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقياديه Soft Skills احدي دورات التعاون مع الوكالة الألمانية giz والأسبوع الثاني لدورة اللغة الانجليزية المستوى الأساسي.