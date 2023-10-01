«التنمية المحلية» تتابع جهود الغربية والدقهلية في تنفيذ الخطة الاستثمارية

أكدت وزارة التنمية المحلية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات.

رصف الطرق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي الغربية والدقهلية في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة، ففي الدقهلية يتم إنشاء ممشى أهل المنصوري على النيل بطول 1250 مترا لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة، والانتهاء من الأعمال خلال شهر ونصف على الأكثر، فضلا عن مشروعات قومية في مجال الطرق والكباري لم تشهده المحافظة منذ تاريخها بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة أبناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية.

رفع كفاءة المحاور

في محافظة الغربية، جار إنشاء طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجرى تنفيذها والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات ونسب تنفيذ المشروع وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة.