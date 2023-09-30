وزارة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن غدا

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه التدريبي الثامن الذي يبدأ غداً الأحد الموافق 1/10/2023 بدورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية ويستفيد منها 30 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية ولجان المتابعة بها.

تأتي الدورة تماشياً مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة ومهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية في إطار توجه الدولة نحو تمكين الإدارة المحلية وتشجيع منظومة التحول الرقمي مما يضمن تعزيز الشفافية ورفع مستوي الرضا والثقة.

رفع كفاءة العاملين

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أهمية رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصري، يستطيع الحصول علىها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوي لاستقبال المواطنين، وذلك تيسيراً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد، مشيرا إلى أن الوزارة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالإرتقاء بمستوي العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي .

تبسيط الإجراءات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة تركز على تعريف المتدربين بكيفية تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الاجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وربطها معاً وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مركز سقارة يشهد في أسبوعه الثامن انطلاق دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني والتي يستفيد منها 25 متدرباً، مشيرا إلى أن الدورة تستهدف زيادة وعي العاملين بكيفية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية ومنع الوصول إلى المعلومات الهامة والحساسة أو تغييرها أو إتلافها ،وفهم المبادئ الأساسية لأمان البيانات والامتثال إلىها مثل اختيار كلمات مرور قوية والحذر من المرفقات الموجودة ضمن البريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي للبيانات ،ومعرفة جميع المصطلحات المحدثة في أمن الشبكات، كما تغطي الدورة اللبنات الأساسية لمجموعة المهارات المطلوبة لفهم طبيعة نقاط الضعف من خلال القدرة على تقييم المخاطر .

خطة سقارة

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع الثامن بخطة سقارة سيتضمن أيضاً تنظيم دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills احدي دورات التعاون مع الوكالة الألمانية giz ، والتي يستفيد منها 28 متدرب من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء، مشيرا إلى أن الدورة ستتناول معرفة مفهوم القيادة والإدارة، وفلسفتها وفق آخر مستجدات الاتجاهات الحديثة، وماهي مهارات القيادة المتميزة وسلوكياتها التي تؤدي إلى الفاعلىة والتميز والنجاح ، وكيفية التحلي بروح القائد المتميز في قيادته،و فهم العمل المؤسسي ومتطلباته، وطرق معالجة المشكلات وخلق المبادرات، فهم العمل المؤسسي ومتطلباته، وطرق معالجة المشكلات وخلق المبادرات، وخلق الثقة بالنفس من الداخل وتكوين الثقة بالآخرين وقيادتهم، والقدرة على التأثير وتحريك الناس نحو أهداف مرسومة مخطط لها تخدم الإدارة المحلية، والإلمام بطرق وأدوات التطوير الإداري والقيادي مما يخول المشاركين بالقيام بمشروعات على أسس منهجية وعلمية، التميز في التفكير وتطبيق الممارسات الإدارية المتقدمة في تحسين أداء النظم وحسن استغلال الموارد .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية سيشهد تنفيذ دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدرب من رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح أن الدورة تهدف إلى تدعيم المشاركة الفعالة والتخطيط المحلي والإرتقاء بمهارات إدارات التخطيط لتطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتصميمها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة، وإحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصادياً واجتماعياً بما يتماشي مع توجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030،.