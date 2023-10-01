تسجيل الغياب الإلكتروني.. اعرف تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

انطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024، أول أمس السبت في العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، بينما يبدأ في أخرى اليوم الأحد، وتطبق وزارة التربية والتعليم في هذه العام لائحة جديدة للانضباط الدراسي ومن بينها تسجيل الغياب الإلكتروني.

تسجيل الغياب الإلكتروني

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتفعيل تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب أسبوعيا لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، خاصة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعقب تطبيق الغياب الإلكتروني من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا، يتعرض للفصل مع منحه فرصة إعادة قيده مرة أخرى.

وشدد وزير الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زياراته مفاجئة للمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، على ضرورة التزام المدارس بالقرارات ولائحة المصروفات الدراسية وأسعار الكتب، وتطبيق الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميا، لكون المدرسة هي المكان الوحيد للتعلم.

لائحة الانضباط المدرسي

وذكر شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنّ لائحة الانضباط المدرسي تشمل تستهدف الوصول إلى عام دراسي منضبط وبشكل سليم، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب، والالتزام بالزي الموحد داخل المدرسة، فضلاً عن مراجعة صيانة المدارس.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.