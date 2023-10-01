مصروفات المدارس الحكومية والفئات المعفاة في العام الجديد (أرقام)

مع بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 حددت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي والفئات المعفاة من المصروفات وتم توجيه خطاب إلى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، مع التأكيد على تسليم الكتب الدراسية للطلاب من بداية الدراسة.

مصروفات المدارس في مرحلة رياض الأطفال

- مرحلة رياض الأطفال 305 جنيهات.

- مرحلة رياض الأطفال لأبناءالعاملين 171.05 جنيه

- 37.10 جنيه للفئات المعفاة

مصروفات المدارس الحكومية الابتدائية

- المرحلة الابتدائية 305 جنيهات

- أبناء العاملين 171.05 جنيه

- 37.10 جنيه للفئات المعفاة بالمرحلة الابتدائية

مصروفات المدارس للمرحلة الإعدادية

- 205 جنيهات للمرحلة الإعدادية

- 119.50 جنيه لأبناء العاملين

- 34 جنيه للفئات المعفاة بالمرحلة الإعدادية

مصروفات المرحلة الثانوية

- 520 جنيها مصروفات المرحلة الثانوية

- 292.95 جنيه مصروفات لأبناء العاملين

- 65.90 جنيه للفئات المعفاة بالمرحلة الثانوية .

مصروفات المدارس للثانوي الخدمات

- مصروفات الثانوي الخدمات 2220 جنيها

- 1142.95 جنيه لأبناء العاملين

- 650.90 جنيه للفئات المعفاة

- مصروفات الثانوي الفني 220 جنيها للسداد الكامل

- 135.45 جنيه مصروفات أبناء العاملين.

فئات معفاة من مصروفات المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المعفاة من مصاريف المدارس

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير

- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى

- أبناء الأسر المستفيدة من معاشات وزارة التضامن الاجتماعي

- الطلاب يتامى الأب

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

- أبناء المرأة المعيلة

- أبناء المرأة مهجورة العائل والمطلقة

- أبناء المكفوفين ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة

- أبناء الذكور غير القادرين المفرج عنهم من السجون حديثًا، بعد إجراء بحث اجتماعي

- طلاب حلايب وشلاتين وأبو رمادة

- طلاب مدارس شمال سيناء

- طلاب مدارس التربية الخاصة

- طلاب مدارس الفصل الواحد

- طلاب مدارس التعليم المجتمعي

- طلاب المدارس الصديقة للفتيات

طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة