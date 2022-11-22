«التعليم»: تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب.. والسماح بعمل معلمي الأنشطة بالحصة

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتفعيل تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب أسبوعيا لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، خاصة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

تنظيم رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المشروعات القومية

وطالب وزير التربية والتعليم، بتنظيم رحلات مدرسية للطلاب، لزيارة المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، إلى جانب اكتساب مهارات التعلم الذاتي وإثراء الثقافة، والمعرفة لديهم بالأحداث الجارية على جميع المستويات، من خلال البحث والدراسة.

العمل بالحصة

وأكدت الوزارة، السماح لمعلمي الأنشطة للعمل بالحصة وفق العجز والزيادة، وتغطية اليوم الرياضي والثقافي بالمدارس، وتفعيل وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، والتعامل بجدية مع أي شكاوى تواجه المعلمين.