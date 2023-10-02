وزير الري: مصر أنفقت أكثر من 100 مليون دولار على التعاون مع دول حوض النيل

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن ملف الموارد المائية يبدأ من خارج حدود الوطن، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة المصرية بالعمق الأفريقي منذ عام 2014 واضح، خاصة التعاون مع دول حوض النيل، لافتا إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 100 مليون دولار، على التعاون مع دول حوض النيل في السنوات التسع الماضية.

وأضاف «سويلم»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التعاون مستمر منذ العديد من السنوات، وأنشأت أكثر من خزان وسد على الأراضي السودانية.

كما شاركت بالتمويل في خزان بأوغندا، وأنشأت السواعد المصرية سد جوليوس نيريري في تنزانيا، وهو ما يظهر مدى التعاون مع دول حوض النيل في الخزانات والسدود، وتوفير مياه الشرب لهم، حيث حفرت أكثر من 340 بئر مياه هناك، بالتعاون بين وزارتي الري والخارجية، وعدد كبير من محطات المياه يدار بالطاقة الشمسية في جنوب السودان وكينيا والكونغو وتنزانيا والسودان.