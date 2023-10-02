وزير الري: وضعنا خطة لتطوير المنظومة بالكامل ونحتاج 6,2 مليار جنيه للانتهاء منها

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه خلال الـ 6 أشهر الماضية حاولنا عمل تقييمات شاملة لكل منشآت الموارد المائية الموجودة على مستوى الجمهورية لأن لدينا 55 ألف كيلو متر من شبكة الترع والمصارف، وهي شبكة تعتبر من أكبر شركات الري في العالم، ولدينا 47 ألف منشأ مائي في مصر، وتم عمل التصنيفات للمنشآت بدرجات متفاوتة لتحديد التدخل والأولويات في المرحلة المقبلة ونخطط لعمل الصيانة والإحلال والتجديد لكافة المنشآت التي بحاجة لذلك في أسرع وقت وذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أما المنشآت الكبيرة تم تحديثها بالكامل.

وأضاف هاني سويلم، خلال عرض رؤية الوزارة بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، أنَّ محطات الرفع، القلب النابض لمنظومة الري، والتي تعمل على مدار الساعة، وعطلها يتسبب في ضرر لآلاف المزارعين من عدم وصول المياه ونستهدف عملها على مدار الساعة بدون توقف وقبل عام 2014 لم يكن هناك صيانة وإحلال وتجديد مستمر ما تسبب في الأماكن الساخنة المشهورة بالأعطال والمشكلات.

وتابع وزير الري، أنه تم الإنفاق على 45 محطة تخدم زمامات 1,7 مليون فدان والعديد من قطع الغيار تم تحديثها، والأماكن الساخنة تم حل جميع المشاكل الموجودة بـ 4 مناطق ساخنة وإنشاء 6 مراكز طوارئ والتي تعد بمثابة الإسعاف للوزارة، للتصدي للكسور في الجسور وهي محطات متحركة تعمل على ضخ المياه وعلى أعلى مستوى وتم تحديثها بتوفير قطع غيار بالتعاون مع الصناعة المحلية بتكلفة 6,4 مليارات جنيه، ومليار جنيه من صندوق تحيا مصر لـ 4 محطات.

وأكد أنه لم يتم الانتهاء بل لدى الوزارة خطة على المدى القصير لإنشاء 3 محطات مهمة لتوريد 22 وحدة طوارئ متحركة وسهلة الانتقال في وقت سريع، وماكينات تنظيف الأعشاب المهم للحفاظ على أعمار الماكينات، وأن تلويث مجاري المياه بإلقاء المخلفات يؤثر على جودة المياه ويكلف الدولة مبالغ طائله، والدولة بحاجة إلى 6,2 مليار جنيه للانتهاء من هذه الأعمال.