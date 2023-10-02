وزير الري: 12.3 مليار جنيه تكلفة تطوير المنشآت المائية في آخر 9 سنوات

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن السد العالي هو حصن الأمان لمصر وأهم منشأة من منشآت الوزارة وعملت الدولة على الحفاظ عليه دومًا بتطوير منظومة المراقبة على الرغم من أن عمر السد يتعدى الـ60 سنة.

وأضاف «سويلم»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة صرفت 1.5 مليار جنيه في السنوات السابقة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه جرى تدعيم 4 قناطر رئيسة على النهر وأفرعه، ولا يتم إزالة القناطر القديمة، ويتم الاحتفاظ بها كتراثٍ.

وأوضح، أن 6.5 مليار جنيه هي تكلفة إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ويجرى إنشاء الآن قناطر ديروط والقناطر القديمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين العديد من السحارات ومنها سحارة السرابيوم التي تنقل مياه النيل تحت قناة السويس لتصل إلى الأهالي في سيناء بتكلفة 1 مليار جنيه، مشددًا على أن أن تطوير المنشآت المائية كلفنا 12.3 مليار جنيه خلال 9 سنوات.