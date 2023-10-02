رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء انهيار سقف كنيسة في المكسيك «صور وفيديو»

كتب:

حسن رمضان
04:46 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
حادث انهيار سقف الكنيسة

حادث انهيار سقف الكنيسة

لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، جراء انهيار سقف كنيسة «سانتا كروز» في مدينة سيوداد ماديرو المكسيكية بولاية تاماوليباس الواقعة شمال شرق البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الأمن الإقليمية، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين، جراء انهيار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس شمال شرق المكسيك، فيما أعرب حاكم تاماوليباس أميريكو فياريال، عن تعازيه لأسر الضحايا والمجتمع المحلي.

بدورها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلى محاصرة 30 شخصا جراء الانهيار، وقالت الشرطة في تاماوليباس، إن نحو 100 شخص كانوا متواجدين في موقع الانهيار.

 

من جانبها، قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن انهيار المباني، يعد أمرًا شائعًا في المكسيك أثناء الزلازل، مضيفة أن مركز رصد الزلازل الوطنية لم يبلغ عن أي نشاط زلزالي قوي بما يكفي لإحداث هذه الأضرار، كما لم يكن هناك أي مؤشر فوري على حدوث انفجار.

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

زلزال بقوة 4 درجات يضرب المكسيك

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب شرق المكسيك

الإعصار «هيلاري» يهدد شواطئ المكسيك والولايات المتحدة

زلزال المكسيك.. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوب البلاد