عاجل.. الأهلي يعلن ضم لاعب الزمالك رسميا لمدة 4 مواسم

أعلن النادي الأهلي، تعاقده رسميًا مع سيف عابد، لاعب السابق للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق لمدة 4 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

وأكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن «الأحمر» تعاقد مع سيف عابد للانضمام لصفوف فريق كرة الطائرة بالنادي، بداية من الموسم الجاري.

تفاصيل عقد سيف عابد مع الأهلي

وأوضح «العوضي» أن سيف عابد انضم لصفوف الأهلي، بعد التوقيع على عقد ممتد إلى 4 مواسم مقبلة، في إطار تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الفوز بكل البطولات في الفترة المقبلة.

وأكد مدير النشاط الرياضي، أن التعاقد مع سيف عابد يأتي ضمن جهود تدعيم فرق النادي كافة، وتلبية طلبات الأجهزة الفنية بالعناصر المميزة.

سيف عابد يتألق مع المنتخب المصري للكرة الطائرة

ويتواجد سيف عابد مع المنتخب المصري المشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، الذي تغلب ظهر اليوم على حساب منتخب اليابان، مستضيف التصفيات، بـ3 أشواط مقابل شوطين.