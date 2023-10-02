عاجل.. الأهلي يرد على احتفال لاعبه بفوز الزمالك على أرتا سولار بالكونفدرالية

علق مسؤولو النادي الأهلي على حقيقة الصورة المتداولة بشأن احتفال إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بفوز الزمالك على أرتا سولار الجيبوتي، وتأهله إلى دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.

وانشرت صورة خلال الساعات الماضية، بعد فوز الزمالك على نظيره الجيبوتي، باحتفال إمام عاشور وتسجيله «علامة إعجاب» على منشور الاحتفال بالفوز على أرتا سولار عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على «إنستجرام».

رد الأهلي على احتفال إمام عاشور

وقال مصدر داخل النادي الأهلي - رفض ذكر اسمه - إن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

أوضح المصدر: «إمام عاشور لم يسجل علامة إعجاب على فوز الزمالك، وما يتردد غير صحيح وهدفه تشتيت اللاعب».

واختتم: «إمام عاشور كان يحتفل بعيد ميلاد زوجته، وعند سؤاله عما أثير حول احتفاله بفوز الزمالك، أكد أنه لم يشاهد الصورة من الأساس بسبب انشغاله مع زوجته أمس».

الزمالك يتأهل إلى مجموعات الكونفدرالية الأفريقية

ورغم خسارة الزمالك بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 أمام أرتا سولار، في المباراة التي أقيمت في تنزانيا نظرا لعدم اعتماد ملاعب جيبوتي من جانب الاتحاد الأفريقي، والتأخر بهدف في الشوط الأول من مباراة الإياب التي أقيمت أمس، باستاد القاهرة، إلا أن الفريق الأبيض عاد بريمونتادا تاريخية في الشوط الثاني، وسجل 4 أهداف وحسم التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.