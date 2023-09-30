تطورات انسحاب صن داونز من الدوري الأفريقي.. مفاجأة تنتظر الأهلي

أصبح فريق صن دوانز الجنوب أفريقي مهددا بعدم المشاركة في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، المقرر انطلاقه 20 أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 أندية على رأسها الأهلي، الذي يسعى لحصد أول ألقاب هذه المسابقة، التي استحدثها «كاف» مؤخرا.

ويقع صن داونز في مأزق خلال الوقت الحالي بسبب تعارض مواعيد البطولة مع الدوري المحلي في جنوب أفريقيا، وهو ما قد يضطره للانسحاب من منافسات البطولة الجديدة، الأمر الذي يمثل مفاجأة للنادي الأهلي، لاسيما أن الفريق الجنوب الأفريقي في طريق الأهلي حال الوصول إلى نصف النهائي.

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا