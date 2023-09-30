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تطورات انسحاب صن داونز من الدوري الأفريقي.. مفاجأة تنتظر الأهلي

كتب:

أحمد أبوالليل​
10:08 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
الأهلي وصن داونز في لقاء سابق

الأهلي وصن داونز في لقاء سابق

أصبح فريق صن دوانز الجنوب أفريقي مهددا بعدم المشاركة في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، المقرر انطلاقه 20 أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 أندية على رأسها الأهلي، الذي يسعى لحصد أول ألقاب هذه المسابقة، التي استحدثها «كاف» مؤخرا.

ويقع صن داونز في مأزق خلال الوقت الحالي بسبب تعارض مواعيد البطولة مع الدوري المحلي في جنوب أفريقيا، وهو ما قد يضطره للانسحاب من منافسات البطولة الجديدة، الأمر الذي يمثل مفاجأة للنادي الأهلي، لاسيما أن الفريق الجنوب الأفريقي في طريق الأهلي حال الوصول إلى نصف النهائي.

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