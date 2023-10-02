متاجر درنة تزيل أنقاض العاصفة دانيال.. «دعوة لاستعادة الحياة» (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا يوضح عن أصحاب المتاجر في ليبيا، الذين أعادوا تأهيل محلاتهم التي دمرتها الفيضانات.

وجاء في التقرير: «بين الأنقاض متأملا في مشاهد الدمار التي لحقت بمقر عمله، وقف صاحب المتجر يلملم جراحه جراء الإعصار الذى ضرب درنة، وبأدوات بدائية يستخدمها الرجل في رفع الأنقاض وتجميعها لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها في مدينته التي يحبها، درنة التي حملت عن باقي المدن الليبية غضب الإعصار على عاتقها وعاتق أهلها الذين نزحوا داخل البلاد وخارجها بين اليأس والرجاء».

إزالة آثار الفيضانات

واستكمل التقرير: «يأس من الوضع الراهن ورجاء في العودة إليها، كما أنّ الجيران في أحياء درنة يتعاونون قدر الإمكان في إزالة آثار الفيضانات والتعلق بعودة الحياة إلى طبيعتها مهما كلف الأمر، فإن كان هناك من رحلوا فإنّ هناك من نجوا ويريدون العيش واستكمال الحياة».

وتابع التقرير: «اتحد الجيران في درنة لإنهاء أعمال التنظيف والترميم، كما اتحدوا في تناسي الآلام وبث رسائل الطمأنينة بين الخائفين في الإقامة بالمناطق المنكوبة».

وقال أحد المتضررين: «نقوم بإعادة الحياة إلى الأماكن المنكوبة، ونحن في شارع الصحابة أحد الشوارع المتضررة من الإعصار نداوى شيئا من جراحنا بالتنظيف وإزالة القمامة الموجودة، كما أنّ البضاعة كلها تلفت، مات البعض، لكن الكثيرون بحاجة إلى الحياة».