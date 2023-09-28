مسنة تجلس على ساحل البحر في درنة انتظارا لخروج جثامين أقاربها وجيرانها

فيديو مؤثر انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يلخص ما حدث في كارثة فيضان درنة بليبيا، وتظهر خلاله مسنة تجلس على صخرة في البحر في انتظار خروج جثمان أي شخص من أقاربها وجيرانها الذين جرفهم الفيضان للبحر.

مسنة تجلس على البحر في انتظار خروج جثمان أيٍ من أقاربها وجيرانها

وجلست هذه السيدة المسنة على صخرة في البحر المتوسط المتاخم لشواطئ مدينة درنة المنكوبة تنتظر خروج جثمان أيًا من أقاربها وجيرانها وهي تقول «ليش السيل ما شالنيش حتى أنا الواحد حيفضل يقول ويبكي حتى يطيب خاطره».

وشهدت مدينة درنة الليبية عاصفة دانيال التي أثرت على سدين في المدينة، مما أدى لانهيارهما، وحدث فيضان ضخم في المدينة اقتلع بنايات كاملة من جذورها وجرفها بساكنيها في البحر.

وتسبب فيضان درنة في مقتل وتشريد عشرات الآلاف بالاضافة لآلاف المفقودين، بينما تواصل الجهات المختصة جهودها في انتشال الجثث التي تظهر في البحر بعد تحللها وتأثرها بالبقاء في المياة لفترة.