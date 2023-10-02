إنجازات 10 سنوات.. تأهيل وتبطين الترع بتكلفة 80 مليار جنيه

أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع وتبطينها، بهدف الحفاظ على المياه المستخدمة في الري كما ونوعًا، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتقليل الفاقد من شبكة الترع، وتحسين حالة الري بنهاياتها، وتوصيل المياه لري الزمامات المقررة، وتقليل تكلفة التطهيرات.

تنفيذ خطة طموحة لتأهيل وتبطين الترع

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ الدولة عمدت إلى تنفيذ خطة طموحة لتأهيل وتبطين الترع يتم تنفيذها خلال الفترة من عام 2014 حتى منتصف عام 2024.

تلبية احتياجات المرحلة القادمة

وصدر قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والذي يعمل على تحديث منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المياه؛ لتلافي معوقات التطبيق وإجراء التعديلات المطلوبة لتلبية احتياجات المرحلة القادمة.

وإجمالي المبالغ المعتمدة لتأهيل وتبطين الترع بأطوال 20 ألف كيلو متر بحلول عام 2024، بلغت 80 مليار جنيه، كما أن إجمالي تكلفة تأهيل عدد 30 ترعة عرض قاع 6 أمتار فأقل بإجمالي أطوال 103 كيلومترات بمحافظة الغربية، بلغت 442.3 مليون جنيه.