الانتهاء من تبطين 693 كيلومترا من الترع في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي الري، الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية الذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي جرى الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة والمعوقات إن وُجدت، للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

خدمة 287 ألفا و229 فدانًا زراعيا

وكشف محافظ بني سويف عن الانتهاء من تبطين الترع بمسافة 693 كيلو من الترع، بتكلفة واحد مليار و717 مليونا و515 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 78% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها وتقدر بـ 884.687 كيلو بتكلفة تزيد عن 2 مليار و415 مليونا و380 ألف جنيه، تخدم 287 ألفا و229 فدانًا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

كما كشف محافظ بني سويف أن إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كيلو، باعتماد 104 ملايين جنيه، منذ بداية المشروع حتى 16 يوليو الجاري.

الالتزام بالبرنامج الزمني

ووجه المحافظ، بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات في مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.