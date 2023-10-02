جامعة مصر للمعلوماتية تبدأ العام بإطلاق برنامج «علوم الميكاترونكس»

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، انتظام الدراسة في جميع كليات الجامعة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث شهدت الكليات الـ4 «الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم» استقبال الطلاب الجدد والقدامى وسط أجواء احتفالية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة، احتفالا بالعام الأكاديمي الجديد 2023-2024.

برنامج جديد لدراسة علوم الميكاترونكس

كما أطلقت الجامعة برنامجًا جديدًا لدراسة علوم الميكاترونكس بداية من هذا العام الدراسي، والذي يجعل المتخصص به ملما بأهم ثلاث تخصصات هندسية داخل أي مؤسسة صناعية، حيث تتمثل في هندسة الإلكترونيات، وهندسة الحاسبات والهندسة الميكانيكية.

وانطلاقًا من اهتمامها بتعزيز التواصل بين الطلبة وإداراتها، نظمت جامعة مصر للمعلوماتية، فعلليات اليوم الإرشادي والتعريفي، واستقبلت خلاله الطلاب الجدد لإطلاعهم على المرافق والمعامل والخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة، تلاها لقائهم بعمداء الكليات ورؤساء البرامج الأكاديمية في جلسات تعريفية خاصة ببرامجهم، فضلا عن إطلاعهم على فرص التدريب خلال سنوات الدراسة، بحضور الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عمر المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

توفر كافة السبل لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم

عبرت الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة على ترحيبها بالطلاب الجدد بقولها: «يسرنا أن نرحب بطلابنا الجدد في جامعتهم جامعة مصر للمعلوماتية، والتي سوف توفر لهم كافة السبل لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم من خلال رحلة تعليمية وأكاديمية مرموقة، ونتطلع إلى حرصهم في الاجتهاد والمثابرة ليسهموا في بناء المستقبل عقب تخرجهم».

ولفتت إلى أن بداية هذا العام الأكاديمي لها أهمية خاصة، لأنه يتزامن مع ذكرى أحد أهم الأحداث المهمة في الدولة، حيث نحتفل جميعاً بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقدّمت الدكتورة ريم بهجت توجيهات وإرشادات للطلبة الجدد، مؤكدة فيها على ضرورة الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المنظمة للجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية بالشكل الأمثل، قائلة: «اليوم تبدأ مرحلة جديدة من مسيرة الطلاب العلمية والتعليمية، تعتمد اعتمادا كبيرا على النقاش والبحث العلمي، لذا فإن هذه المرحلة تتطلب مهارات وقدرات يكون للطالب فيها دورًا كبيرًا يتمثل في الاستفادة من البرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها الجامعة بما يضمن أن يكون الطلاب شركاء في إنتاج المعرفة والبحث العلمي والابتكار، في أثناء دراستهم لعلوم تواكب الثورة الصناعية الرابعة، وتتماشى مع استراتيجية ورؤية مصر 2030.