مصر للمعلوماتية تختتم مؤتمر «الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا»

اختتمت جامعة مصر للمعلوماتية، فعاليات مؤتمر (الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا) التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية في نسخته الحالية - 2023، والذي احتضنته الجامعة على مدار 4 أيام، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور واسع من مهندسين وأكاديميين، وباحثين وطلاب مصريين ودوليين.

تطوير البرمجيات المدمجة الخاصة بتكنولوجيا السيارات

وجرت فعاليات مؤتمر (مؤتمر الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا) في دورته الحالية لهذا العام تحت عنوان (التكنولوجيا الهندسية ودورها في خدمة الإنسانية، والتعاون بين الجامعات والصناعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات التطوعية للشباب) برعاية ودعم الهيئة القومية للبريد وشركة «Valeo Egypt» المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات المدمجة الخاصة بتكنولوجيا السيارات، وشركة «DELL Technologies» العالمية لأجهزة الحاسبات والبرمجيات بكافة أنواعها، وشركة «DELL Technologies» العالمية لأجهزة الحاسبات والبرمجيات بكافة أنواعها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمته التي ألقتها نيابة عنه المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، امتنانه للطلاب والمهنيين الشباب الذين شاركوا في هذا المؤتمر، قائلًا: أنتم مستقبل منطقتنا، وأنا على ثقة من أنكم ستستخدمون مهاراتكم ومعرفتكم لإحداث تأثير إيجابي وخلق عالم أكثر شمولًا وإنصافًا، لقد ألقيت نظرة على عناوين الجلسات واستنتجت بعض الكلمات الرئيسية التي تصف هذا المؤتمر بأنه التكنولوجيا والإنسانية والاستدامة والمستقبل، وهذا موضوع مهم للغاية، حيث أننا نواجه عددًا من التحديات، مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة، وبما لا يدعو مجالا للشك يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا رئيسيا في مواجهة هذه التحديات، وأنا على ثقة من أن حلول الغد سيتم تطويرها من قبل الشباب في هذه القاعة.

تنظيم هذا الحدث الذي يعد فرصة مهمة للطلاب والمهنيين الشباب

وأضاف الدكتور عمرو طلعت في كلمته: «أتوجه بالشكر إلى متطوعي IEEE بشكل عام وكل من جامعة مصر للمعلوماتية وقسم IEEE مصر بشكل خاص على تنظيم هذا الحدث الذي يعد فرصة مهمة للطلاب والمهنيين الشباب من شمال إفريقيا للالتقاء والتعلم من بعضهم البعض وتبادل الأفكار وبناء العلاقات، وقد تم إثراء هذا الحدث بحضور العديد من المتحدثين الدوليين ليس فقط من المنطقة 8 (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) ولكن أيضًا من المستوى العالمي».

واستطرد طلعت: «وفي هذا السياق الذي يتماشى تمامًا مع المؤتمر، تدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشروعات والمبادرات المحددة لبناء قادة التكنولوجيا والابتكار، فعلى سبيل المثال: الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، ومبادرة مصر الرقمية وغيرها الكثير».

استخدام مهاراتك ومعرفتك لإحداث فرق في العالم

ووجه وزير الاتصالات حديثه للطلاب: «أود أن أشجعكم على مواصلة التعلم والنمو، واستخدام مهاراتك ومعرفتك لإحداث فرق في العالم، وأنا على ثقة من أنكم ستحدثون تأثيرًا إيجابيًا على منطقتنا وخارجها. ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لجامعة مصر للمعلوماتية على استضافتها مؤتمر IEEE للطلاب والمهنيين الشباب بشمال أفريقيا وقسم IEEE بمصر على التنظيم الناجح لهذا المؤتمر الهام».