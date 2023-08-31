جامعة مصر للمعلوماتية: نقدم أحدث التخصصات الدراسية بأفضل المعامل

قالت أماني حسن، رئيس تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، إن الجامعة أنشاتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وتنقسم لأربع كليات: «هندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون الرقمية والتصميم».

تطوير المعامل

أضافت رئيس تطوير الأعمال بجامعة مصر المعلوماتية، خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، أن الجامعة تهتم بالجانب العلمي، بالدراسة من خلال الشراكة التي عقدتها الجامعة مع أكبر الجامعات على مستوى العالم، لتحسين التطبيق العملي بأحسن المعامل المهيئة بالكامل على أعلى مستوى، لافتة إلى أن هناك خطة لتطوير المعامل ودعم مستوى الطلاب.

كلية الفنون الرقمية والتصميم

قال الدكتور أشرف مهدي، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الرقمية والتصميم، إن تخصص الفنون الرقمية والتصميم، ينفذ أول مره داخل مصر، مضيفا: «احنا مهتمين إننا نركز على جانب الفن والتصميم ونخرج محتوى شامل».

الطالبة زينة عصام، قالت بدورها: «في التدريب ده مطلوب مننا نصمم لعبه بنستخدم فيه الفن والتصميم بذات الوقت لاستخراج محتوى سليم وكامل بذات الوقت وبنشتغل في جماعة وبوقت محدد».