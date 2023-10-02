تفاصيل أزمة إمام عاشور مع الأهلي بسبب الزمالك

يستعرض «الوطن سبورت» القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد ظهور صورة يظهر فيه إعجابه بـ«ريمونتادا» الزمالك، عقب تغلبه على أرتا سولار برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية، والتأهل لمرحلة دور المجموعات.

القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور

بدأت الحكاية بوضع إمام عاشور، والذي أطلقت عليه جماهير الأهلي لقب «الموسيقار»، علامة الإعجاب على منشور عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الخاص بالفوز على أرتا سولار، في «ريمونتادا»، والعبور إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وعقب مرور دقائق حذف إمام عاشور علامة الإعجاب، على منشور الحساب الرسمي لنادي الزمالك.. لمعرفة باقي تفاصيل الخبر (اضغط هنا)