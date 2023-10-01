شهادات البنك الأهلي اليوم.. أسعار عائد مرتفعة تصل إلى 22%

يوفر البنك الأهلي المصري عدداً كبيراً من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، بمدد محتلفة، وعائد صرف متنوع، وسعر عائد مرتفع، لتناسب العملاء، لذا نرصد في السطور التالية شهادات البنك الأهلى اليوم الأحد، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.

وبالنسبة لشهادات البنك الأهلي اليوم، بالعملة المحلية كما يلي:

شهادات البنك الأهلي اليوم

- مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات.

- الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد ثابت طوال المدة وهو 19% يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج

- العائد 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية بعائد المتغير

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- العائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5% يصرف ربع سنويًا.

الشهادة الخماسية

- مدة الشهادة الخماسية 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- والعائد 12.25%.

أمان المصريين

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها من البنك الأهلي.

- الحد الأقصى 2500 جنيه.

وسعر العائد 13%.

- المدة 3 سنوات.