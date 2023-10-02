لغز إصابة ميسي ينكشف.. كيف تلاعب إنتر ميامي بجماهيره خلال 10 أيام؟

يبدو أن ليونيل ميسي بات أكثر من مجرد لاعب في إنتر ميامي، بعدما بات المتحكم الأول في اقتصاده والمحرك الأوحد لجماهيره في المدرجات، لتشكل إصابته كارثة وغيابه بالتبعية كارثة كبيرة على النادي الأمريكي، الذي يحاول إخفاء تلك الحقيقة.

إنتر ميامي يخدع جماهيره حول مصير ميسي

خدعة صغيرة تحولت إلى ورطة كبيرة، بعدما اكتشفت جماهير إنتر ميامي، محاولات الإدارة لإخفاء الغياب الطويل المحتمل لليونيل ميسي عن المباريات، من أجل الإبقاء على نسبة الحضور الجماهير الكبيرة، التي تلتف في المدرجات من أجل مشاهدة أفضل لاعب في العالم 7 مرات.

بيانات إنتر ميامي منذ الإصابة التي ترجع لـ10 أيام أحاطها الغموض، زادت حالة الريبة بعد تصريحات مدرب الفريق، التي نفى خلالها إصابة ليونيل ميسي بقطع في وتر الركبة، قبل أن ينكشف أمره، ويزداد غضب الجماهير، التي تذهب في كل مباراة من أجل رؤية البرغوث الأرجنتيني لكنه لم يأت بسبب الإصابة، الأمر الذي أثار حفيظة مشجعي الفريق الأمريكي بسبب عدم وجود أي تحديثات بشأنه.

هيركوليس جوميز لاعب منتخب أمريكا سابقًا، لم يمرر الأمر وقرر الحديث عن وضع ليونيل ميسي في إنتر ميامي، ومحاولات الأخير لإخفاء طبيعة الإصابة ومدة الغياب، من أجل الحفاظ على نسبة تواجد الجماهير في المدرجات، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

«يخفي إصابة ليونيل ميسي للحفاظ على نسبة بيع التذاكر».. هكذا فجر جوميز مفاجأة كبيرة بشأن تلاعب إنتر ميامي بجماهيره، للحفاظ على نسبة بيع التذاكر، وذلك من خلال التلميح في كل مؤتمر صحفي يسبق المباريات عن إمكانية مشاركة البرغوث الأرجنتيني في المنافسات رغم الإصابة.

يرى نجم منتخب أمريكا، أن اعتقاد الناس بإمكانية مشاركة ليونيل ميسي في كل مباراة تزيد من أرباح بيع التذاكر للدخول إلى المدرجات: «إذا اعتقد الجمهور أن هناك إمكانية لمشاركة ليونيل ميسي، فسوف يصرفون المال لرؤيته دون شك، عدم الكشف عن مدى خطورة الإصابة أزمة كبيرة، لكن تقييد الجماهير لبيع التذاكر والحفاظ على الإعلانات والدعايا شئ آخر».

لم يكتف بذلك وطلب تدخل رابطة الدوري الأمريكي، من أجل حماية الجماهير من هذا التلاعب، ووضع حدًا لما يقوم به إنتر ميامي، وذلك من خلال الإعلان بشكل واضح عن الإصابات، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية.