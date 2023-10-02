إنجازات 10 سنوات.. «مدينة المعرفة» صرح تكنولوجي باستثمارات 15 مليار جنيه

تعتبر مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تمّ بنائها على مدار السنوات العشر الماضية، صرح تكنولوجي لدعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة التي يتم إنشائها على أحدث النظم التكنولوجية، واستطاعت مدينة المعرفة جذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقني، إذ إنه من المقرر افتتاحها خلال العام الجاري.

المرحلة الأولى من مدينة المعرفة

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة تضم مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الإلكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

ويعتبر الهدف من مدينة المعرفة هو بناء مجتمع معلوماتي يتمّ من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، إذ تُقام مدينة على مساحة 200 فدان، بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعًا متكاملًا لتكنولوجيا المعلومات

جامعة مصر المعلوماتية

وتابعت وزارة الاتصالات، أنَّ المرحلة الأولى لمدينة المعرفة تضم جامعة مصر المعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به وهي أول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط باستثمارات 8 مليارات جنيه بطاقة استيعابية 10 آلاف طالب، وتهدف الجامعة إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة «بيردو - ويست لافييت» وهي واحدة من أفضل 10 جامعات في تخصص هندسة الحاسبات في الولايات المتحدة الأمريكية.

أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع بمصر

وتحتوي مدينة المعرفة أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع في مصر، بهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع المحلي، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم في مجالات تحفيز الابتكار الصناعي وتصميم المصانع الذكية بما يسهم في نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعي، تضم مدينة المعرفة مبنى التدريب الذى يضم فرعا للمعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، ومبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وكذلك مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية.