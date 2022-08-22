جامعة مصر للمعلوماتية تقدم منحة كاملة لـ مهند محمود الرابع على الثانوية العامة

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، منح الطالب مهند محمد شعبان محمود، الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة أدبي، منحة كاملة 100% للالتحاق بكلية تكنولوجيا الأعمال للاستفادة من النظام الأكاديمي المرموق الذي تقدمه الجامعة في مناهجها الدراسية التي تعتمد على الدراسة النظرية والتطبيقية في معاملها المصممة بمعايير ومواصفات أكبر وأعرق الجامعات العالمية المتقدمة للتصنيفات الدولية في تخصصاتها.

سد حاجة سوق العمل من المتخصصين

وأوضح الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن هذه المنحة المقدمة للطالب مهند محمد شعبان محمود تأتي في إطار برنامج المنح الكاملة التي تخصصها جامعة مصر للمعلوماتية لأوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين، بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني وتحليل الأعمال، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية، مؤكدا أن هذه المنح تأتي كاستثمار ذو جدوى عظيمة في العنصر البشري المؤهل لصياغة وصنع المستقبل.

واستضافت الجامعة، الطالب مهند محمد شعبان محمود وأسرته بحرم الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقبالهم الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، الذي نقل تهنئة مجلس الأمناء ورئيس الجامعة للطالب مهند وأسرته لتفوقه الذي جعله طالبا في جامعة مصر للمعلوماتية.

20 منحة لأوائل الثانوية العامة

وكان مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، اعتمد الشهر الماضي 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة، وذلك امتدادا لمبادرة رئيس الجمهورية، على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة دراستهم وتتضمن الانتقالات، وكذلك المعيشة والإقامة للطلاب من خارج القاهرة والجيزة.

جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم 16 برامجا دراسيا في كليات «الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم» لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقيام بالبحث العلمي المتقدم في تخصصات الجامعة المتنوعة.